Jestem zadowolona z ekspresu. Można robić dobre, mleczne kawy bez babrania się w ustawieniach i myciu miliona części. Spienianie LatteGo naprawdę robi robotę, mleko jest dobrze spienione, a żeby wyczyścić cały system wystarczy umyć pod kranem dwie części i gotowe. Nie trzeba bawić się z żadnymi rurkami do mleka. Sam ekspres jest intuicyjny, ma sporo gotowych przepisów i działa szybko, więc rano nie trzeba długo czekać na kawę. Cena może i nie jest najniższa, ale kawy mleczne i czarne wychodzą naprawdę dobre a ekspres jest prosty w obsłudze i wiele przepisów robi się jednym kliknięciem. Zależało mi na dobrych latte i cappuccino oraz prostocie użytkowania, więc myślę że to udany wybór. Ekspres też ładnie się prezentuje przez nowoczesny wygląd.