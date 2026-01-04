  • Smak jak z kawiarni w domu
Nowość

LatteGo Pro seria 8000 Café AromisW pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

EP8757/12

4.9
| (82) Opinie | 98% poleca ten produkt
Smak jak z kawiarni w domu
Ciesz się kawą jak z kawiarni w domu dzięki ekspresowi Philips Café Aromis. Przygotowuj ponad 50 napojów, od espresso po kawę parzoną zimno, z większą ilością ziaren*, dla smaku jak w kawiarni. Twórz aksamitną, gorącą lub zimną piankę dzięki LatteGo Pro i czyść go w 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą.
Idealna intensywność, od espresso po kawę parzoną na zimno

Smak jak z kawiarni w domu

  • Jakość jak z kawiarni dzięki technologii BrewExtract

  • Aksamitna mleczna pianka dzięki LatteGo Pro

  • Ponad 50 rodzajów gorących i zimnych napojów na każdy nastrój

  • Łatwe sprzątanie

  • Łatwy w obsłudze, intuicyjny wyświetlacz

Więcej ziaren, więcej smaku

Sekret intensywności jak w kawiarni? Nasza technologia BrewExtract używa więcej ziaren* do każdego naparu, aby odtworzyć niepowtarzalny, kawiarniany smak w ekspresie. Zależy Ci na idealnym smaku? Dostosuj sposób parzenia, używając jednego z 7 poziomów intensywności.

Aksamitna mleczna pianka do wszystkich ulubionych kaw

Jakość jak z kawiarni oznacza również aksamitną piankę z mleka, gorącą lub zimną. Właśnie w tym miejscu do akcji wkracza LatteGo Pro. Od cappuccino po mrożoną latte — nasz system spieniania mleka zapewnia najwyższą jakość, niezależnie od tego, czy użyjesz mleka zwykłego czy roślinnego. Można go myć w zmywarce, a brak rurek oznacza czyszczenie w czasie 10 sekund, opłukując pod bieżącą wodą. Poznaj nową jakość pianki dzięki LatteGo Pro: innowacyjnemu spieniaczowi do mleka do naszych ekspresów do kawy.

Ponad 50 rodzajów gorących i zimnych napojów na każdy nastrój

Odkryj ponad 50 wariacji na temat kawy na ciepło i zimno, od intensywnych espresso po orzeźwiające kawy parzone na zimno. Ten ekspres do kawy na ciepło i zimno jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin i miłośników kawy, chcących uzyskać w domu smak jak z kawiarni.

Specyfikacja techniczna

Leni1

04/01/2026

Polska

Pyszna kawa zamówiona z łóżka i kanapy.

Bardzo łatwy w obsłudze, bo prowadzi sam podczas instalacji. Ładny, łagodny kształt, szczupły. Młynek ceramiczny z regulacją, średnio głośny, mrożona kawa i mnóstwo opcji kawy. Dla mnie ważnym elementem jest także sterowanie przez telefon, czyli, zapach kawy mnie prowadzi z łóżka.

Przegląd ten został wykonany dla LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Medmumos

17/12/2025

Polska

Część promocji

Jestem zachwycona ekspresem

Po kilku tygodniach testów mogę śmiało powiedzieć, że Philips LatteGo Pro Café Aromis EP8757/20 spełnia wszystkie oczekiwania wymagającego użytkownika. Intuicyjny wyświetlacz, szeroki wybór kaw i możliwość personalizacji mocy, temperatury oraz ilości napoju robią ogromną różnicę. Młynek pracuje cicho, a jakość ekstrakcji kawy stoi na bardzo wysokim poziomie. To sprzęt dopracowany w każdym detalu. #testowaniePhilips #testujprpsukty.pl

Przegląd ten został wykonany dla LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Matkosiowo

16/12/2025

Polska

Część promocji

Piękny designe i smaczna kawa!

Zgrabny ekspres o nowoczesnym wyglądzie, łatwy w obsłudze dołączone dwa pojemniki na mleko (piana na ciepło i piana na zimno) Różne rodzaje kawy na gorąco z pianką i czarnych, dodatkowo uwaga kawy na ZIMNO! A najlepsze jest to, że można dodać profil użytkownika, ulubione kawki i sterować za pomocą smartfona. Dla mnie sprzęt jest totalnie wypasiony!

Zalety

Nowoczesny wygląd, prosty w obsłudze, wiele wariantów zarówno na ciepło jak i na zimno.

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Przypisy

  1. W porównaniu ze wszystkimi innymi automatycznymi ekspresami do kawy firmy Philips

  2. W porównaniu z poprzednimi ekspresami do kawy firmy Philips

  3. W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia