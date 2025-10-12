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Produkcja zakończona
FC8013/01
Zestaw części zamiennych
Zestaw części zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Compact. Obejmuje 2 filtry i 1 parę szczotek bocznych, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.
2 wymienne filtry
1 para szczotek
Zestaw obejmuje 2 wymienne filtry, które zapewniają optymalną wydajność odkurzania.
Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.
Wymieniaj szczotki raz w roku, aby uzyskiwać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu
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