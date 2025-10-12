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Produkcja zakończona

SmartPro CompactZestaw części zamiennych

FC8013/01

Zestaw części zamiennych

Zestaw części zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Compact. Obejmuje 2 filtry i 1 parę szczotek bocznych, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.

Poznaj wszystkie korzyści

Do odkurzacza SmartPro Compact z nasadką TriActive XL

Zestaw części zamiennych

  • 2 wymienne filtry

  • 1 para szczotek

2 wymienne filtry umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności

Zestaw obejmuje 2 wymienne filtry, które zapewniają optymalną wydajność odkurzania.

Rekomendowana wymiana co 4 mies., aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana co 4 mies., aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Rekomendowana wymiana co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.

Zalecana wymiana raz w roku dla optymalnej wydajności zbierania cząstek kurzu

Wymieniaj szczotki raz w roku, aby uzyskiwać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie