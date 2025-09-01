Wyszukiwane terminy

      PureProtect Quiet serii 2200 Filtr NanoProtect HEPA

      FY2200/30

      Oryginalne filtry do oczyszczacza PureProtect serii 2200

      Oryginalne wymienne filtry do oczyszczacza powietrza: filtr NanoProtect HEPA 3 w 1, filtr z węglem aktywnym i filtr wstępny, które chronią przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią i wirusami.

      PureProtect Quiet serii 2200
      PureProtect Quiet serii 2200

      Filtr NanoProtect HEPA

      Skutecznie wychwytuje 99,97% ultra-drobnych cząsteczek. (1)

      • Zgodność z modelami z serii 2200
      • Zawartość opakowania: 1 filtr
      • Żywotność filtra: 3 lata (2)
      • Oryginalny filtr Philips
      Zgodność z urządzeniami Philips PureProtect Quiet serii 2200

      Wymienne filtry do oczyszczaczy powietrza Philips PureProtect Quiet z serii 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model można sprawdzić na tylnej stronie urządzenia.

      Filtr o długiej żywotności 3 lat (2)

      Oryginalne filtry zapewniają optymalną wydajność przez okres 3 lat(2), redukując problemy i koszty. Oczyszczacz oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy konieczna jest jego wymiana.

      Konstrukcja o 30% ogranicza wielość opakowania

      Składana konstrukcja filtra pozwala ograniczyć wielkość opakowanie i zużycie o 35% mniej plastiku, zmniejszając emisję dwutlenku węgla.

      Oryginalny filtr Philips zapewniający optymalną wydajność

      Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do Twojego urządzenia. Dla optymalnej wydajności zawsze używaj oryginalnych filtrów Philips.

      3-warstwowy filtr NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek (1)

      3-warstwowy system filtracji złożony z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje 99,97% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (1), chroniąc przed zanieczyszczeniami, wirusami, alergenami, bakteriami i nieprzyjemnymi zapachami.

      Kontroluj wskaźnik stanu filtra na swoim urządzeniu

      Wskaźnik na wyświetlaczu urządzenia Philips informuje o konieczności wymiany filtra. Konserwacja przebiega bezproblemowo i trwa krócej niż minutę.

      Połącz z aplikacją Air+ dla większej wygody użytkowania.

      Połącz urządzenie z aplikacją Air+, aby monitorować stan filtra i w razie potrzeby łatwo zamówić nowy.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Typ produktu
        Filtr HEPA NanoProtect
        Zawartość zestawu
        1 filtr
        HEPA NanoProtect
        Tak
        Filtr wstępny
        Tak
        Aktywny węgiel
        Tak
        Czas eksploatacji
        3 lata

      • Wydajność

        Filtracja cząsteczek stałych
        99,97% przy 0,003 mikrona

      • Waga i wymiary

        Długość opakowania
        30,5 cm
        Szerokość opakowania
        13,8 cm
        Wysokość opakowania
        29,5 cm
        Waga opakowania
        0,94 kg

      • Wymiana

        Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 um i 0,3 um, instytut iUTA)
      • (2) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.
      • (3) W porównaniu do opakowania nieskładanego FY2200

