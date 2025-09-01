Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
FY2200/30
Oryginalne filtry do oczyszczacza PureProtect serii 2200
Oryginalne wymienne filtry do oczyszczacza powietrza: filtr NanoProtect HEPA 3 w 1, filtr z węglem aktywnym i filtr wstępny, które chronią przed zanieczyszczeniami, pyłkami, kurzem, sierścią i wirusami.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Filtr NanoProtect HEPA
łącznie
recurring payment
Wymienne filtry do oczyszczaczy powietrza Philips PureProtect Quiet z serii 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model można sprawdzić na tylnej stronie urządzenia.
Oryginalne filtry zapewniają optymalną wydajność przez okres 3 lat(2), redukując problemy i koszty. Oczyszczacz oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy konieczna jest jego wymiana.
Składana konstrukcja filtra pozwala ograniczyć wielkość opakowanie i zużycie o 35% mniej plastiku, zmniejszając emisję dwutlenku węgla.
Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do Twojego urządzenia. Dla optymalnej wydajności zawsze używaj oryginalnych filtrów Philips.
3-warstwowy system filtracji złożony z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje 99,97% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (1), chroniąc przed zanieczyszczeniami, wirusami, alergenami, bakteriami i nieprzyjemnymi zapachami.
Wskaźnik na wyświetlaczu urządzenia Philips informuje o konieczności wymiany filtra. Konserwacja przebiega bezproblemowo i trwa krócej niż minutę.
Połącz urządzenie z aplikacją Air+, aby monitorować stan filtra i w razie potrzeby łatwo zamówić nowy.
Specyfikacja ogólna
Wydajność
Waga i wymiary
Wymiana
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.