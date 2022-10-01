    Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas

      Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1

      FYM860/30

      Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas

      3-warstwowa filtracja obejmująca filtry NanoProtect HEPA, węglowy i wstępny chroni Cię przed bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5, łupieżem zwierzęcym, gazami oraz innymi zanieczyszczeniami. Jest to filtr zamienny do oczyszczacza powietrza Air Performer.

      Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas

      Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale

      • Czas użytkowania 12 miesięcy
      • Odfiltrowuje 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm
      • Filtr wstępny, HEPA, węglowy
      • Wyłapuje gazy i nieprzyjemne zapachy
      Doskonałe wybór zapewniający stałą wysoką wydajność

      Doskonałe wybór zapewniający stałą wysoką wydajność

      Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany w tym samym czasie, co urządzenie, dzięki czemu są one wzajemnie idealnie dopasowane. Zapewnia to niezakłóconą, wydają pracę urządzenia.

      12 miesięcy użytkowania

      12 miesięcy użytkowania

      Wbudowany filtr 3 w 1 Philips zapewnia optymalne filtrowanie powietrza i najwyższą ochronę przez okres do 12 miesięcy (1).

      Wystarczy rzut oka na inteligentny wskaźnik stanu filtra na urządzeniu

      Wystarczy rzut oka na inteligentny wskaźnik stanu filtra na urządzeniu

      Narzędzie Philips informuje o konieczności wyczyszczenia filtra wstępnego oraz jego wymiany. Czynność ta zajmuje mniej niż minutę. Konserwacja oczyszczacza jest niezwykle prosta, dzięki czemu możesz przez cały czas oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

      Filtr wstępny należy regularnie czyścić

      Filtr wstępny należy regularnie czyścić

      W celu zapewnienia optymalnego oczyszczania powietrza należy regularnie czyścić filtr wstępny odkurzaczem.

      Filtry Philips zapewniają skuteczne działanie urządzenia

      Filtry Philips zapewniają skuteczne działanie urządzenia

      Przed opuszczeniem fabryki filtry powietrza Philips przechodzą serię obowiązkowych, surowych kontroli. Są poddawane rygorystycznym testom żywotności w przypadku ciągłego użytkowania całą dobę siedem dni w tygodniu. Nasze filtry zaprojektowano w sposób zapewniający najwyższą wydajność oczyszczaczy powietrza Philips przez cały czas eksploatacji.

      Usuwa z powietrza 99,97% niewidocznych cząsteczek(3)

      Usuwa z powietrza 99,97% niewidocznych cząsteczek(3)

      Oczyszczacze powietrza Philips są jako jedyne wyposażone w filtr NanoProtect HEPA z aktywnym filtrem węglowym i filtrem wstępnym, które pozwalają usunąć 99,97% cząsteczek wielkości zaledwie 0,003 mikrona(4). Technologia NanoProtect HEPA nie tylko wyłapuje zanieczyszczenia, ale także, dzięki ładunkom elektrostatycznym, przyciąga je, oczyszczając dwa razy większą objętość powietrza niż tradycyjny filtr HEPA H13 i zapewniając wyższą wydajność energetyczną(5).

      Połącz urządzenie z telefonem i śledź stan filtra w aplikacji

      Połącz urządzenie z telefonem i śledź stan filtra w aplikacji

      Aplikacja Air+ pozwala monitorować żywotność i stan filtra w dowolnym czasie i miejscu. Powiadomi Cię również, gdy nadejdzie czas wymiany filtra oraz umożliwi zamówienie nowego bezpośrednio z jej poziomu (2).

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Typ produktu
        Filtr HEPA NanoProtect
        Zawartość zestawu
        1 filtr
        HEPA NanoProtect
        Tak
        Filtr wstępny
        Tak
        Aktywny węgiel
        Tak
        Czas eksploatacji
        Do 1 roku

      • Wydajność

        Filtracja cząsteczek stałych
        99,97% przy 0,003 mikrona

      • Waga i wymiary

        Wysokość produktu
        253 mm
        Waga produktu
        0,78 kg
        Szerokość produktu
        211 mm
        Długość produktu
        211 mm
        Długość opakowania
        222 mm
        Szerokość opakowania
        222 mm
        Wysokość opakowania
        260 mm
        Waga opakowania
        1,04 kg

      • Wymiana

        Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips
        AMF870, AMF765, AMF865

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • (1) Zalecany czas użytkowania oblicza się na podstawie średniego czasu zgłaszanego przez użytkowników sprzętu Philips oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza w miastach według norm WHO. Faktyczny czas użytkowania zależy od środowiska i częstotliwości używania.
      • (2) Dotyczy wyłącznie krajów ze sklepami firmowymi Philips.
      • (3) Obliczone zgodnie ze standardem NRCC-54013; wynik uzyskany podczas testu powietrza zanieczyszczonego dymem papierosowym (CADR), przeprowadzonego zgodnie z normą GB/T18801-2015.
      • (4) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowany z użyciem aerozolu NaCl przez niezależne laboratorium
      • (5) Oczyszczacze powietrza Philips z filtrem NanoProtect HEPA mają wyższy współczynnik dostarczania czystego powietrza oraz charakteryzują się wyższą wydajnością energetyczną niż urządzenia wyposażone w filtr HEPA H13 (przetestowano zgodnie z normą GB/T 18801).

