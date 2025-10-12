Wystarczy rzut oka na inteligentny wskaźnik stanu filtra na urządzeniu

Narzędzie Philips informuje o konieczności wyczyszczenia filtra wstępnego oraz jego wymiany. Czynność ta zajmuje mniej niż minutę. Konserwacja oczyszczacza jest niezwykle prosta, dzięki czemu możesz przez cały czas oddychać czystym i zdrowym powietrzem.