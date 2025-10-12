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FYM860/30
Czas użytkowania 12 miesięcy
Odfiltrowuje 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm
Filtr wstępny, HEPA, węglowy
Wyłapuje gazy i nieprzyjemne zapachy
Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany w tym samym czasie, co urządzenie, dzięki czemu są one wzajemnie idealnie dopasowane. Zapewnia to niezakłóconą, wydają pracę urządzenia.
Wbudowany filtr 3 w 1 Philips zapewnia optymalne filtrowanie powietrza i najwyższą ochronę przez okres do 12 miesięcy (1).
Narzędzie Philips informuje o konieczności wyczyszczenia filtra wstępnego oraz jego wymiany. Czynność ta zajmuje mniej niż minutę. Konserwacja oczyszczacza jest niezwykle prosta, dzięki czemu możesz przez cały czas oddychać czystym i zdrowym powietrzem.
Opinie
(1) Zalecany czas użytkowania oblicza się na podstawie średniego czasu zgłaszanego przez użytkowników sprzętu Philips oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza w miastach według norm WHO. Faktyczny czas użytkowania zależy od środowiska i częstotliwości używania.
(2) Dotyczy wyłącznie krajów ze sklepami firmowymi Philips.
(3) Obliczone zgodnie ze standardem NRCC-54013; wynik uzyskany podczas testu powietrza zanieczyszczonego dymem papierosowym (CADR), przeprowadzonego zgodnie z normą GB/T18801-2015.
(4) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowany z użyciem aerozolu NaCl przez niezależne laboratorium
(5) Oczyszczacze powietrza Philips z filtrem NanoProtect HEPA mają wyższy współczynnik dostarczania czystego powietrza oraz charakteryzują się wyższą wydajnością energetyczną niż urządzenia wyposażone w filtr HEPA H13 (przetestowano zgodnie z normą GB/T 18801).