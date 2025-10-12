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  • Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas
  • Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas
  • Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas
  • Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas
  • Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas
  • Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas

Oryginalny wymienny filtr PhilipsFiltr 3 w 1

FYM860/30

Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas
3-warstwowa filtracja obejmująca filtry NanoProtect HEPA, węglowy i wstępny chroni Cię przed bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5, łupieżem zwierzęcym, gazami oraz innymi zanieczyszczeniami. Jest to filtr zamienny do oczyszczacza powietrza Air Performer.
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Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale

Filtr 3 w 1 zapewnia skuteczność oczyszczania przez długi czas

  • Czas użytkowania 12 miesięcy

  • Odfiltrowuje 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm

  • Filtr wstępny, HEPA, węglowy

  • Wyłapuje gazy i nieprzyjemne zapachy

Doskonałe wybór zapewniający stałą wysoką wydajność

Doskonałe wybór zapewniający stałą wysoką wydajność

Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany w tym samym czasie, co urządzenie, dzięki czemu są one wzajemnie idealnie dopasowane. Zapewnia to niezakłóconą, wydają pracę urządzenia.

12 miesięcy użytkowania

12 miesięcy użytkowania

Wbudowany filtr 3 w 1 Philips zapewnia optymalne filtrowanie powietrza i najwyższą ochronę przez okres do 12 miesięcy (1).

Wystarczy rzut oka na inteligentny wskaźnik stanu filtra na urządzeniu

Wystarczy rzut oka na inteligentny wskaźnik stanu filtra na urządzeniu

Narzędzie Philips informuje o konieczności wyczyszczenia filtra wstępnego oraz jego wymiany. Czynność ta zajmuje mniej niż minutę. Konserwacja oczyszczacza jest niezwykle prosta, dzięki czemu możesz przez cały czas oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. (1) Zalecany czas użytkowania oblicza się na podstawie średniego czasu zgłaszanego przez użytkowników sprzętu Philips oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza w miastach według norm WHO. Faktyczny czas użytkowania zależy od środowiska i częstotliwości używania.

  2. (2) Dotyczy wyłącznie krajów ze sklepami firmowymi Philips.

  3. (3) Obliczone zgodnie ze standardem NRCC-54013; wynik uzyskany podczas testu powietrza zanieczyszczonego dymem papierosowym (CADR), przeprowadzonego zgodnie z normą GB/T18801-2015.

  4. (4) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowany z użyciem aerozolu NaCl przez niezależne laboratorium

  5. (5) Oczyszczacze powietrza Philips z filtrem NanoProtect HEPA mają wyższy współczynnik dostarczania czystego powietrza oraz charakteryzują się wyższą wydajnością energetyczną niż urządzenia wyposażone w filtr HEPA H13 (przetestowano zgodnie z normą GB/T 18801).