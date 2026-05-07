3-warstwowa filtracja obejmująca filtry NanoProtect HEPA, węglowy i wstępny chroni Cię przed bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5, łupieżem zwierzęcym, gazami oraz innymi zanieczyszczeniami. Jest to filtr zamienny do oczyszczacza powietrza Air Performer.