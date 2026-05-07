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Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1

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Oryginalny wymienny filtr PhilipsFiltr 3 w 1

FYM860/30

Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1

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Instrukcje oraz dokumentacja

3-warstwowa filtracja obejmująca filtry NanoProtect HEPA, węglowy i wstępny chroni Cię przed bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5, łupieżem zwierzęcym, gazami oraz innymi zanieczyszczeniami. Jest to filtr zamienny do oczyszczacza powietrza Air Performer.

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  • 7 May 2026

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