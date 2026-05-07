5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Wszystkie serie
Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1
Obsługa klienta
FYM860/30
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
3-warstwowa filtracja obejmująca filtry NanoProtect HEPA, węglowy i wstępny chroni Cię przed bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5, łupieżem zwierzęcym, gazami oraz innymi zanieczyszczeniami. Jest to filtr zamienny do oczyszczacza powietrza Air Performer.
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!