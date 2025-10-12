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Produkcja zakończona
GC1820/02
Golden Dynaglide
To wydajne żelazko szybko się nagrzewa i utrzymuje równą temperaturę podczas prasowania, ułatwiając dokładne usunięcie zagnieceń.
Ciągły strumień pary do 22 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń.
Odporna na zarysowania stopa żelazka Golden DynaGlide zapewnia gładkie przesuwanie po wszystkich rodzajach tkanin.
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