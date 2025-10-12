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Produkcja zakończona
GC2906/02
Stworzone z myślą o codziennej pracy
Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!
2000 W
Strumień pary 30 g/min
Silne uderzenie pary 85 g
Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.
Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń.
Silne uderzenie pary do 85 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.
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