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PowerLife Żelazko parowe

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PowerLifeŻelazko parowe

GC2906/02

PowerLife Żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips PowerLife Steam iron

  • PDF plik, 3.8 MB
  • 19 March 2024

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!

  • PDF plik
  • 21 January 2025

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