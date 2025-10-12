Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Odnowiony fabrycznie
GC3920/20R1
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
2500 W
Ciągły strumień pary 45 g/min
Silne uderzenie pary 180 g
Stopa SteamGlide Plus
Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins — bez konieczności zmiany ustawień temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP pokrętło i ustawienia są zbędne. Nie trzeba już tracić czasu na wstępne sortowanie prania albo czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub ostygnie. W każdej chwili możesz wyprasować dowolną tkaninę.
Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć pewność, że to żelazko nie przypali żadnej tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz nawet zostawić je włączone na ubraniu lub desce do prasowania bez żadnego ryzyka zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.
Szybkie nagrzewanie i wydajne prasowanie.