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  • Łatwiej i szybciej bez ustawień temperatury
  • Łatwiej i szybciej bez ustawień temperatury

Odnowiony fabrycznie

PerfectCareŻelazko parowe

GC3920/20R1

1 Nagroda

Łatwiej i szybciej bez ustawień temperatury
Dzięki technologii OptimalTEMP wyprasujesz każdą tkaninę — od dżinsu po jedwab — bez konieczności regulacji temperatury. Żelazko zapewnia idealne połączenie temperatury i pary, dzięki czemu szybciej usuniesz zagniecenia, nie narażając tkaniny na przypalenie ani pozostawienie błyszczących śladów od prasowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

Łatwiej i szybciej bez ustawień temperatury

  • 2500 W

  • Ciągły strumień pary 45 g/min

  • Silne uderzenie pary 180 g

  • Stopa SteamGlide Plus

Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury

Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury

Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins — bez konieczności zmiany ustawień temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP pokrętło i ustawienia są zbędne. Nie trzeba już tracić czasu na wstępne sortowanie prania albo czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub ostygnie. W każdej chwili możesz wyprasować dowolną tkaninę.

Bezpieczna dla tkanin do prasowania, bez przypaleń

Bezpieczna dla tkanin do prasowania, bez przypaleń

Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć pewność, że to żelazko nie przypali żadnej tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz nawet zostawić je włączone na ubraniu lub desce do prasowania bez żadnego ryzyka zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.

Moc 2500W zapewnia szybkie nagrzewanie

Moc 2500W zapewnia szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne prasowanie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie