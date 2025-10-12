Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury

Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins — bez konieczności zmiany ustawień temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP pokrętło i ustawienia są zbędne. Nie trzeba już tracić czasu na wstępne sortowanie prania albo czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub ostygnie. W każdej chwili możesz wyprasować dowolną tkaninę.