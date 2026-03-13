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PerfectCare Żelazko parowe

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PerfectCareŻelazko parowe

GC3920/20R1

PerfectCare Żelazko parowe

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Instrukcje oraz dokumentacja

GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]

  • PDF plik, 13.8 MB
  • 13 March 2026

Dzięki technologii OptimalTEMP wyprasujesz każdą tkaninę — od dżinsu po jedwab — bez konieczności regulacji temperatury. Żelazko zapewnia idealne połączenie temperatury i pary, dzięki czemu szybciej usuniesz zagniecenia, nie narażając tkaniny na przypalenie ani pozostawienie błyszczących śladów od prasowania.

  • PDF plik
  • 5 June 2026

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