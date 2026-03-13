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GC3920/20R1
GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]
Dzięki technologii OptimalTEMP wyprasujesz każdą tkaninę — od dżinsu po jedwab — bez konieczności regulacji temperatury. Żelazko zapewnia idealne połączenie temperatury i pary, dzięki czemu szybciej usuniesz zagniecenia, nie narażając tkaniny na przypalenie ani pozostawienie błyszczących śladów od prasowania.