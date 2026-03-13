Dzięki technologii OptimalTEMP wyprasujesz każdą tkaninę — od dżinsu po jedwab — bez konieczności regulacji temperatury. Żelazko zapewnia idealne połączenie temperatury i pary, dzięki czemu szybciej usuniesz zagniecenia, nie narażając tkaniny na przypalenie ani pozostawienie błyszczących śladów od prasowania.