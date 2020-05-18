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Produkcja zakończona

Azur Performer PlusŻelazko parowe

GC4525/30

5
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Szybciej*, łatwiej i sprytniej
Żelazko parowe Philips Azur Performer Plus stanowi połączenie dużej wydajności i łatwości użycia. Wbudowany pojemnik na kamień umożliwia efektywne odkamienianie, zapewniając długotrwały strumień pary. Urządzenie jest również wyposażone w automatyczny regulator pary i stopę T-ionicGlide.
Poznaj wszystkie korzyści

Bardziej efektywne odkamienianie dzięki pojemnikowi na kamień

Szybciej*, łatwiej i sprytniej

  • Strumień pary 50 g/min, uderzenie 200 g

  • Stopa T-ionicGlide

  • Autom. wyłączanie, system antywapienny

  • 2600 W

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę.

Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie zagniecenia.

T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa

T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa

T-ionicGlide to 5-gwiazdkowa stopa żelazka ze zintegrowaną warstwą tlenku tytanu; nasza stopa o najlepszym poślizgu, odporna na zarysowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Perfektní-doporučuji!

Žehlička je dokonalá.Doporučuji všem kdo žehli a chce mít kvalitní výrobek.

Zalety

Bezpečná

Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

05/12/2019

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

zatím perfektní

Moc jsem spokojen.Zatím lepší jsem neměl.Všem tento výrobek doporučují.

Zalety

bez údržby.

Wady

žádné.

Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

30/05/2019

Česká republika

Česká republika

JSEM VELMI SPOKOJENA S VÝSLEDNÝM VYŽEHLENÍM

ROZDĚLENÍ PÁRY A MOŽNOST PŘIDÁNÍ PARY JE VYNIKAJÍCÍ NA VYŠÍVANÉ UBRUSY A NEJEN NA NĚ .ŽEHLIČKA DOBŘE SEDÍ V RUCE A ŽEHLENÍ S NÍ JE SNAZŠÍ NEŽ BYLO DOPOSUD . VÍM O ČEM MLUVÍM JE TO MOJE TŘETÍ NAPAŘOVAČKA

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu ze średnim żelazkiem parowym o mocy 2200 W marki Philips