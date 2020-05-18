Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Strumień pary 50 g/min, uderzenie 200 g
Stopa T-ionicGlide
Autom. wyłączanie, system antywapienny
2600 W
Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę.
Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie zagniecenia.
T-ionicGlide to 5-gwiazdkowa stopa żelazka ze zintegrowaną warstwą tlenku tytanu; nasza stopa o najlepszym poślizgu, odporna na zarysowania.
Nagrody
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Vyston
18/05/2020
Česká republika
Perfektní-doporučuji!
Žehlička je dokonalá.Doporučuji všem kdo žehli a chce mít kvalitní výrobek.
Zalety
Bezpečná
Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
vyston
05/12/2019
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
zatím perfektní
Moc jsem spokojen.Zatím lepší jsem neměl.Všem tento výrobek doporučují.
Zalety
bez údržby.
Wady
žádné.
Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
VLASTIMILA
30/05/2019
Česká republika
JSEM VELMI SPOKOJENA S VÝSLEDNÝM VYŽEHLENÍM
ROZDĚLENÍ PÁRY A MOŽNOST PŘIDÁNÍ PARY JE VYNIKAJÍCÍ NA VYŠÍVANÉ UBRUSY A NEJEN NA NĚ .ŽEHLIČKA DOBŘE SEDÍ V RUCE A ŽEHLENÍ S NÍ JE SNAZŠÍ NEŽ BYLO DOPOSUD . VÍM O ČEM MLUVÍM JE TO MOJE TŘETÍ NAPAŘOVAČKA
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Azur Performer Plus GC4525/30 Napařovací žehlička
W porównaniu ze średnim żelazkiem parowym o mocy 2200 W marki Philips