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Azur Performer Plus Żelazko parowe
Produkcja zakończona
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GC4525/30
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Important Information Manual Philips Azur Performer Plus Steam iron
Wszystko (3)
Jakiej wody używać z żelazkiem parowym / steamerem Philips?
Jak usunąć kamień z żelazka parowego firmy Philips?
Jak wyczyścić stopę żelazka parowego / żelazka do prasowania na sucho Philips
seria 500Golarka do tkanin
Ze stopy żelazka parowego firmy Philips wycieka woda
Żelazko parowe Philips nie nagrzewa się
Żelazko z generatorem pary Philips nie usuwa zagnieceń
Żelazko firmy Philips syczy w pozycji pionowej
Żelazko lub steamer Philips powoduje awarię zasilania