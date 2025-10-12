Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Zyskaj możliwość superszybkiego prasowania dzięki rewolucyjnej technologii. Silny, ciągły strumień pary pozwala wygładzić nawet uporczywe zagniecenia oraz łatwo i szybko wyprasować grubsze tkaniny. Oprócz tego można też skorzystać z dodatkowego silnego uderzenia pary, które przydaje się podczas prasowania w pionie lub w przypadku najbardziej uporczywych zagnieceń.