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  • Prasowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.
  • Prasowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.

Odnowiony fabrycznie

PerfectCare EliteŻelazko z generatorem pary

GC9642/60R1

1 Nagroda

Prasowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.
Żelazko PerfectCare Elite firmy Philips zapewnia prasowanie bez wysiłku i szybkie rezultaty. Dzięki technologii OptimalTEMP można teraz prasować wszystko — od dżinsu po jedwab — bez konieczności regulacji temperatury. Gwarantowana ochrona prasowanych tkanin przed przypaleniem.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

Prasowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.

Prasowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.

  • Ciśnienie do 7,2 bara

  • Silne uderzenie pary do 490 g

  • Zbiornik wody o poj. 1,8 l

  • Odłączany zbiornik wody

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Zyskaj możliwość superszybkiego prasowania dzięki rewolucyjnej technologii. Silny, ciągły strumień pary pozwala wygładzić nawet uporczywe zagniecenia oraz łatwo i szybko wyprasować grubsze tkaniny. Oprócz tego można też skorzystać z dodatkowego silnego uderzenia pary, które przydaje się podczas prasowania w pionie lub w przypadku najbardziej uporczywych zagnieceń.

Duży, odłączany zbiornik wody z możliwością szybkiego napełniania

Duży, odłączany zbiornik wody z możliwością szybkiego napełniania

Odłączany zbiornik wody umożliwia łatwe napełnianie bez konieczności wyłączania urządzenia. Duży otwór pozwala w łatwy sposób napełniać zbiornik pod kranem. Pojemność 1,8 l daje możliwość wygodnego prasowania przez nawet 2 godziny bez konieczności uzupełniania wody.

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Tryb ECO pozwala oszczędzać energię z zachowaniem dotychczasowej efektywności prasowania. W trybie ECO ilość wykorzystywanej pary jest mniejsza, jednak nadal wystarczająca do wyprasowania wszystkich ubrań.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie