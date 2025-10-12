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Odnowiony fabrycznie
GC9642/60R1
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
Ciśnienie do 7,2 bara
Silne uderzenie pary do 490 g
Zbiornik wody o poj. 1,8 l
Odłączany zbiornik wody
Zyskaj możliwość superszybkiego prasowania dzięki rewolucyjnej technologii. Silny, ciągły strumień pary pozwala wygładzić nawet uporczywe zagniecenia oraz łatwo i szybko wyprasować grubsze tkaniny. Oprócz tego można też skorzystać z dodatkowego silnego uderzenia pary, które przydaje się podczas prasowania w pionie lub w przypadku najbardziej uporczywych zagnieceń.
Odłączany zbiornik wody umożliwia łatwe napełnianie bez konieczności wyłączania urządzenia. Duży otwór pozwala w łatwy sposób napełniać zbiornik pod kranem. Pojemność 1,8 l daje możliwość wygodnego prasowania przez nawet 2 godziny bez konieczności uzupełniania wody.
Tryb ECO pozwala oszczędzać energię z zachowaniem dotychczasowej efektywności prasowania. W trybie ECO ilość wykorzystywanej pary jest mniejsza, jednak nadal wystarczająca do wyprasowania wszystkich ubrań.