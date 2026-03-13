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PerfectCare Elite Żelazko z generatorem pary

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PerfectCare EliteŻelazko z generatorem pary

GC9642/60R1

PerfectCare Elite Żelazko z generatorem pary

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Instrukcje oraz dokumentacja

UK Declaration of Conformity

  • PDF plik, 495.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Elite Steam generator iron

  • PDF plik, 324.8 kB
  • 13 March 2026

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