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PerfectCare Elite Żelazko z generatorem pary
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GC9642/60R1
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Important Information Manual Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Wszystko (1)
Jak wyczyścić stopę żelazka z generatorem pary Philips?
PC Elite Steam generatorOdłączany zbiornik wody do żelazka
PC Elite Steam generatorNasadka otworu wody żelazka
Generator pary Philips wydaje odgłos pompowania i/lub metalicznego stukania.
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