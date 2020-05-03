ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu

Produkcja zakończona

Hairclipper series 3000Maszynka do strzyżenia włosów

HC3400/15

4.2

| (161) Opinie | 85% poleca ten produkt

Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*

Maszynka do strzyżenia włosów z serii 3000 została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, ostrza ze stali szlachetnej i regulowana nasadka grzebieniowa zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym razem.

Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneGrooming #1 Icon

Marka nr 1 na świecie w kategorii elektrycznych urządzeń do pielęgnacji1

Szybsze i ostrzejsze cięcie dzięki technologii DualCut

Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 13 ustawień długości

  • Działanie sieciowe

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został stworzony z myślą o trwałości i obcina włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips.*

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.

Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

161

Opinie

85%

poleca ten produkt

03/05/2020

Polska

Polska

Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f

od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️

Zalety

prostota, jasność obsługi

Wady

prawie że brak, po za długością kabla

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2020-01-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2020-01-03

06/01/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.

polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.

Zalety

spełnia swoje wymagania

Wady

mógłby być tańszy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2018-01-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Data użycia 2018-01-06

09/12/2018

Polska

Polska

SUPER POLECAM

Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Euromonitor International, wolumen sprzedaży detalicznej w sztukach, elektryczne urządzenia do pielęgnacji obejmujące łącznie kategorie golarek do ciała, elektrycznych oczyszczaczy twarzy i urządzeń do pielęgnacji włosów, dane za 2025 r. 

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips