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Produkcja zakończona
Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
Maszynka do strzyżenia włosów z serii 3000 została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, ostrza ze stali szlachetnej i regulowana nasadka grzebieniowa zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym razem.
Ostrza ze stali szlachetnej
13 ustawień długości
Działanie sieciowe
Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został stworzony z myślą o trwałości i obcina włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips.*
Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.
Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
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4.2
z 5
161
Opinie
85%
poleca ten produkt
Masionnion
03/05/2020
Polska
Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f
od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️
Zalety
prostota, jasność obsługi
Wady
prawie że brak, po za długością kabla
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2020-01-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2020-01-03
Arkadiusz40
06/01/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.
polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.
Zalety
spełnia swoje wymagania
Wady
mógłby być tańszy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2018-01-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2018-01-06
Wander
09/12/2018
Polska
SUPER POLECAM
Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, wolumen sprzedaży detalicznej w sztukach, elektryczne urządzenia do pielęgnacji obejmujące łącznie kategorie golarek do ciała, elektrycznych oczyszczaczy twarzy i urządzeń do pielęgnacji włosów, dane za 2025 r.
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips