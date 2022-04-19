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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HC3400/15
Produkcja zakończona
Czy można korzystać z maszynki do strzyżenia włosów Philips do przycinania włosów na całym ciele?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Jak czyścić golarkę Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?
Jak założyć/zdjąć nasadkę w golarce Philips?
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