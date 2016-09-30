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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
13 ustawień długości
60 min działania po 8 godz. ładowania
Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został stworzony z myślą o trwałości i obcina włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips.*
Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.
Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
4.7
z 5
131
Opinie
96%
poleca ten produkt
PawełAZS
30/09/2016
Polska
idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów
Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
spooko
17/04/2016
Polska
proste i praktyczne, ostre ustrojstwo
działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
maciej92
19/03/2016
Polska
Ok sprzet
W leciee strzygłem tą maszynką długowłosego Brata (Brat strzyze się raz na rok albo rzadziej, ale za to do zera zawsze :). Wszystko dało radę, brat ostrzyzony elegancko, nic nie zostało. Ogólnie okej :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips