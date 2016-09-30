ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*

Produkcja zakończona

Hairclipper series 3000Maszynka do strzyżenia włosów

HC3420/15

4.7
| (131) Opinie | 96% poleca ten produkt
Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*
Maszynka do strzyżenia włosów z serii 3000 została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, ostrza ze stali szlachetnej i regulowana nasadka grzebieniowa zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym razem.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybsze i ostrzejsze cięcie dzięki technologii DualCut

Maszynka do strzyżenia z serii 3000 — dwa razy szybsze cięcie*

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 13 ustawień długości

  • 60 min działania po 8 godz. ładowania

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został stworzony z myślą o trwałości i obcina włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips.*

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.

Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

131

Opinie

96%

poleca ten produkt

30/09/2016

Polska

Polska

idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów

Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

17/04/2016

Polska

Polska

proste i praktyczne, ostre ustrojstwo

działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

19/03/2016

Polska

Polska

Ok sprzet

W leciee strzygłem tą maszynką długowłosego Brata (Brat strzyze się raz na rok albo rzadziej, ale za to do zera zawsze :). Wszystko dało radę, brat ostrzyzony elegancko, nic nie zostało. Ogólnie okej :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips