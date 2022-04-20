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Hairclipper series 3000 Maszynka do strzyżenia włosów
Produkcja zakończona
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HC3420/15
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Instrukcja obsługi
Wszystko (7)
Czy można korzystać z maszynki do strzyżenia włosów Philips do przycinania włosów na całym ciele?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Jak czyścić golarkę Philips?
Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?
Hairclipper, MultigroomRegulowana nasadka grzebieniowa 1–23 mm
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka Philips nierówno przycina włosy
Moja maszynka do strzyżenia włosów Philips jest zapchana przez włosy
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk