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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
13 ustawień długości
75 min działania po 8 godz. ładowania
Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips z nową, innowacyjną nasadką do przycinania została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwiać ściętym włosom utknięcie w maszynce. Dzięki temu możesz przycinać włosy bez żadnych przerw.
Maszynka do strzyżenia Philips 3000 jest wyposażona w zaawansowaną technologię DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Posiada ona podwójne ostrza i została zaprojektowana tak, aby zachować ostrość tak jak w pierwszym dniu użytkowania.
Samoostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwykłej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.
4.7
z 5
102
Opinie
95%
poleca ten produkt
MAREK Szewczyk
11/03/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
SUPER MASZYNKA
SPISUJE SIĘ DOBRZE I UŻYWAM DO GOLENIA I STRZYŻENIA
Zalety
ZALETY PHILIPSA SA ZNANE I MAM 2 TELEWIZORY TEJ MARKI. NIE TRZEBA ZACHWALAĆ.
Wady
BRAK
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Andy Szpila
19/01/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Funkcjonalność, wygląd, użytkowanie i cena godne polecenia.
Zalety
Wygląd, jakość wykonania.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Daniel Olszar
06/05/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Poręczny praktyczny
Wygodny dobrze się sprawuje polecam !!!!!!!!!!!!!!
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
Szybsze strzyżenie bez zapychania — testowano na włosach skracanych o maks. 19 mm; porównanie z nasadką grzebieniową poprzedniego modelu
2 razy szybsze strzyżenie — w porównaniu z poprzednim modelem Philips