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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
13 ustawień długości
75 min działania po 8 godz. ładowania
Futerał, nożyczki i nasadka grzebień.
Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips z nową, innowacyjną nasadką do przycinania została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwiać ściętym włosom utknięcie w maszynce. Dzięki temu możesz przycinać włosy bez żadnych przerw.
Maszynka do strzyżenia Philips 3000 jest wyposażona w zaawansowaną technologię DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Posiada ona podwójne ostrza i została zaprojektowana tak, aby zachować ostrość tak jak w pierwszym dniu użytkowania.
Samoostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwykłej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.
4.7
z 5
67
Opinie
95%
poleca ten produkt
RUMCAJSS
29/01/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
MASZYNKA
MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
mery em
20/01/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
super ocena produktu
strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.
Zalety
łatwość obsługi i czyszczenia
Wady
nie widzę, jak na razie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Gliders
21/07/2020
Polska
Produkt rewelacyjny, Polecam
Latwosc obslugi, dluga gwarancja, niezawodnosc.....
Zalety
Lekkosc, Latwosc obslugi
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
Szybsze strzyżenie bez zapychania — testowano na włosach skracanych o maks. 19 mm; porównanie z nasadką grzebieniową poprzedniego modelu
2 razy szybsze strzyżenie — w porównaniu z poprzednim modelem Philips