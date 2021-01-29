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  • Łatwe, równe strzyżenie
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  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
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  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie
  • Łatwe, równe strzyżenie

Produkcja zakończona

Hairclipper series 3000Maszynka do strzyżenia włosów

HC3535/15

4.7
| (67) Opinie | 95% poleca ten produkt
Łatwe, równe strzyżenie
Łatwe i szybkie strzyżenie — technologia DualCut z samoostrzącymi się ostrzami pozwala dwukrotnie przyspieszyć tę czynność*. Z kolei technologia Trim-n-Flow poprzez specjalną nasadkę grzebieniową zapobiega zapychaniu — możesz więc dokończyć stylizację bez zbędnych przerw.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Szybsze strzyżenie bez zapychania*

Łatwe, równe strzyżenie

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 13 ustawień długości

  • 75 min działania po 8 godz. ładowania

  • Futerał, nożyczki i nasadka grzebień.

Technologia Trim-n-Flow umożliwia płynne strzyżenie

Technologia Trim-n-Flow umożliwia płynne strzyżenie

Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips z nową, innowacyjną nasadką do przycinania została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwiać ściętym włosom utknięcie w maszynce. Dzięki temu możesz przycinać włosy bez żadnych przerw.

Maksymalna precyzja dzięki podwójnym ostrzom

Maksymalna precyzja dzięki podwójnym ostrzom

Maszynka do strzyżenia Philips 3000 jest wyposażona w zaawansowaną technologię DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Posiada ona podwójne ostrza i została zaprojektowana tak, aby zachować ostrość tak jak w pierwszym dniu użytkowania.

Dokładne, a jednocześnie bezpieczne przycinanie

Dokładne, a jednocześnie bezpieczne przycinanie

Samoostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwykłej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

67

Opinie

95%

poleca ten produkt

2

29/01/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

MASZYNKA

MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

20/01/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super ocena produktu

strzyżarka jest super, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, polecam ją wszystkim , którzy strzygą się sami.

Zalety

łatwość obsługi i czyszczenia

Wady

nie widzę, jak na razie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

21/07/2020

Polska

Polska

Produkt rewelacyjny, Polecam

Latwosc obslugi, dluga gwarancja, niezawodnosc.....

Zalety

Lekkosc, Latwosc obslugi

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. Szybsze strzyżenie bez zapychania — testowano na włosach skracanych o maks. 19 mm; porównanie z nasadką grzebieniową poprzedniego modelu

  2. 2 razy szybsze strzyżenie — w porównaniu z poprzednim modelem Philips