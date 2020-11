W zestawie regulowana nasadka do brody — 12 ustawień długości: od 1 do 23 mm

Do przycinania brody lub strzyżenia kilkudniowego zarostu wystarczy założyć regulowaną nasadkę do brody z 12 blokowanymi ustawieniami długości od 1 mm do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć zarost na długość 0,5 mm.