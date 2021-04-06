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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
24 ustawienia długości
75 min działania po 8 godz. ładowania
Reg. nasadka grzeb. do brody i futerał
Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został tak skonstruowany, aby obcinać włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali szlachetnej, która zapewnia większą pewność i trwałość.*
Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.
Obróć kółko ustawień, aby wybrać i zablokować jedno z 23 ustawień długości — od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
4.4
z 5
24
Opinie
85%
poleca ten produkt
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Zalety
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Wady
głośna?
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
kaszpir
11/04/2017
Polska
OK i tyle
Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
ozi1
12/08/2014
Polska
Kolejny PHILIPS
Jak dla mnie rewelacja-3maszynka Philips i od 11 lat żadna inna.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips