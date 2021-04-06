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  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
  • Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*

Produkcja zakończona

Hairclipper series 5000Maszynka do strzyżenia włosów

HC5440/80

4.4
| (24) Opinie | 85% poleca ten produkt
Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
Maszynka do strzyżenia włosów z serii 5000 została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, ostrza ze stali szlachetnej oraz regulowane nasadki grzebieniowe do brody i włosów zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym razem.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybsze i ostrzejsze cięcie dzięki technologii DualCut

Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 24 ustawienia długości

  • 75 min działania po 8 godz. ładowania

  • Reg. nasadka grzeb. do brody i futerał

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Dwustronnie naostrzony element tnący o zmniejszonym tarciu

Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został tak skonstruowany, aby obcinać włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali szlachetnej, która zapewnia większą pewność i trwałość.*

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.

Łatwy wybór długości — 24 ustawienia: od 0,5 mm do 23 mm

Łatwy wybór długości — 24 ustawienia: od 0,5 mm do 23 mm

Obróć kółko ustawień, aby wybrać i zablokować jedno z 23 ustawień długości — od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

24

Opinie

85%

poleca ten produkt

3
2

06/04/2021

Polska

Polska

po 5 latach użytkowania mogę napisać

jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!

Zalety

wystarczająca praca na aku, tnie i działa

Wady

głośna?

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

11/04/2017

Polska

Polska

OK i tyle

Dobry sprzęt do tego do czego został stworzony, wytrzymała bateria-polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

12/08/2014

Polska

Polska

Kolejny PHILIPS

Jak dla mnie rewelacja-3maszynka Philips i od 11 lat żadna inna.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips