5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Hairclipper series 5000 Maszynka do strzyżenia włosów
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HC5440/80
Idź do sklepu
Zarejestruj produkt
Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).
Instrukcja obsługi
Wszystko (7)
Czy można korzystać z maszynki do strzyżenia włosów Philips do przycinania włosów na całym ciele?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Jak czyścić golarkę Philips?
Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?
Beardtrimmer series 5000Zasilacz
Hairclipper, MultigroomRegulowana nasadka grzebieniowa 1–23 mm
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Zasilacz
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka Philips nierówno przycina włosy
Moja maszynka do strzyżenia włosów Philips jest zapchana przez włosy
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk