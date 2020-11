Wybór za pomocą kółka ustawień 28 ustawień długości: od 0,5 do 28 mm

Obróć kółko ustawień długości, aby wybrać i zablokować ustawienie długości. 2 regulowane nasadki do przycinania z ustawieniami od 1 mm do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Użyj nasadki do zarostu o długości 2 mm, aby przyciąć włosy na krótko lub wymodelować brodę. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.