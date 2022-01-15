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Produkcja zakończona
Ostrza ze stali szlachetnej
60 ustawień długości
120 min działania po 1 godz. ładowania
Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia dokładne informacje o wybranej długości. Za pomocą przycisków można łatwo wybrać i zablokować ponad 60 ustawień długości. Można również szybko przeglądać długości lub powoli je zmieniać w odstępach co 0,2 mm.
Za pomocą przycisków sterowania można precyzyjnie wybrać i zablokować żądaną długość, korzystając z ponad 60 ustawień długości. Użyj nasadki grzebieniowej, aby przyciąć włosy z dokładnością do 0,2 mm w zakresie od 1–7 mm oraz do 1 mm w zakresie 7–42 mm. Produktu można także używać bez nasadki grzebieniowej, aby uzyskać dokładne przycięcie na długość 0,5 mm.
Maszynka do strzyżenia włosów z 3 regulowanymi nasadkami grzebieniowymi: do 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Wystarczy zamocować jedną z nasadek, aby uzyskać ponad 60 blokowanych ustawień długości z dokładnością do 0,2 mm na długości od 1 do 7 mm oraz z dokładnością do 1 mm na długości od 7 do 42 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
4.7
z 5
162
Opinie
96%
poleca ten produkt
xander.sb
15/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wygodny i wydajny.
Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.
Zalety
Wygodna, cicha, wydajny akumulator.
Wady
Nie stwierdziłem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Paul@
14/05/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jest świetna
gładko strzyże, nie podrażnia, full regulacja długości.
Zalety
Szeroki zakres regulacji długości stzryżenia
Wady
Nie widzę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
IrekP
04/05/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Philips Maszynka do strzyżenia włosów HC7460/15
Super maszynka. Płynna i bezpieczna regulacja długości.
Zalety
Super obsługa.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
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