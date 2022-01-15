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  • 1 kliknięcie, najwyższa precyzja

Produkcja zakończona

Hairclipper series 7000Maszynka do strzyżenia włosów

HC7460/15

4.7
| (162) Opinie | 96% poleca ten produkt
1 kliknięcie, najwyższa precyzja
Maszynka do strzyżenia włosów z serii 7000 zapewnia maksymalną precyzję i kontrolę cięcia za jednym kliknięciem. Dzięki napędzanym silniczkami grzebieniom i niezwykle wydajnemu elementowi tnącemu jest to jedyna maszynka, która stale zapewnia oczekiwane rezultaty.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

z nasadkami grzebieniowymi napędzanymi silniczkiem

1 kliknięcie, najwyższa precyzja

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 60 ustawień długości

  • 120 min działania po 1 godz. ładowania

Przyciski sterowania

Przyciski sterowania

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia dokładne informacje o wybranej długości. Za pomocą przycisków można łatwo wybrać i zablokować ponad 60 ustawień długości. Można również szybko przeglądać długości lub powoli je zmieniać w odstępach co 0,2 mm.

Łatwy wybór długości — 60 ustawień: od 0,5 mm do 42 mm

Łatwy wybór długości — 60 ustawień: od 0,5 mm do 42 mm

Za pomocą przycisków sterowania można precyzyjnie wybrać i zablokować żądaną długość, korzystając z ponad 60 ustawień długości. Użyj nasadki grzebieniowej, aby przyciąć włosy z dokładnością do 0,2 mm w zakresie od 1–7 mm oraz do 1 mm w zakresie 7–42 mm. Produktu można także używać bez nasadki grzebieniowej, aby uzyskać dokładne przycięcie na długość 0,5 mm.

Regulowane nasadki grzebieniowe umożliwiające precyzyjne cięcie

Regulowane nasadki grzebieniowe umożliwiające precyzyjne cięcie

Maszynka do strzyżenia włosów z 3 regulowanymi nasadkami grzebieniowymi: do 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Wystarczy zamocować jedną z nasadek, aby uzyskać ponad 60 blokowanych ustawień długości z dokładnością do 0,2 mm na długości od 1 do 7 mm oraz z dokładnością do 1 mm na długości od 7 do 42 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

162

Opinie

96%

poleca ten produkt

15/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wygodny i wydajny.

Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.

Zalety

Wygodna, cicha, wydajny akumulator.

Wady

Nie stwierdziłem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

14/05/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest świetna

gładko strzyże, nie podrażnia, full regulacja długości.

Zalety

Szeroki zakres regulacji długości stzryżenia

Wady

Nie widzę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

04/05/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Philips Maszynka do strzyżenia włosów HC7460/15

Super maszynka. Płynna i bezpieczna regulacja długości.

Zalety

Super obsługa.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips