Regulowane nasadki grzebieniowe umożliwiające precyzyjne cięcie

Maszynka do strzyżenia włosów z 3 regulowanymi nasadkami grzebieniowymi: do 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Wystarczy zamocować jedną z nasadek, aby uzyskać ponad 60 blokowanych ustawień długości z dokładnością do 0,2 mm na długości od 1 do 7 mm oraz z dokładnością do 1 mm na długości od 7 do 42 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.