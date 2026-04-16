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  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
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  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
  • Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie

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Hairclipper series 9000Maszynka do strzyżenia włosów

HC9420/15

4.5
| (279) Opinie | 89% poleca ten produkt
Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie
Maszynka do strzyżenia włosów 9000 firmy Philips zapewnia idealną, spersonalizowaną fryzurę. 400 ustawień długości i tytanowe ostrza zapewniają najwyższą precyzję i moc. Perfekcyjna fryzura dostosowana do gęstości włosów.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

z nasadkami grzebieniowymi napędzanymi silniczkiem

Idealna fryzura, dopasowana do Ciebie

  • Samoostrzące się metalowe ostrza

  • 60 ustawień długości

  • 120 min działania po 1 godz. ładowania

  • Do 5 lat gwarancji

60 ustawień długości za pomocą zautomatyzowanych przycisków

60 ustawień długości za pomocą zautomatyzowanych przycisków

Za pomocą przycisków sterowania można precyzyjnie wybrać i zablokować żądaną długość, korzystając z ponad 60 ustawień długości. Użyj nasadki grzebieniowej, aby przyciąć włosy z dokładnością do 0,2 mm w zakresie od 1–7 mm oraz do 1 mm w zakresie 7–42 mm. Produktu można także używać bez nasadki grzebieniowej, aby uzyskać dokładne przycięcie na długość 0,5 mm.

Pozostają tak ostre jak na początku bez smarowania

Pozostają tak ostre jak na początku bez smarowania

Samoostrzące się ostrza ze stali zostały zaprojektowane z myślą o niezwykłej trwałości. Nawet po 5 latach zapewniają cięcie z taką samą precyzją i dokładnością jak w pierwszym dniu użytkowania.

Czujnik PowerAdapt zapewnia spersonalizowane strzyżenie włosów

Czujnik PowerAdapt zapewnia spersonalizowane strzyżenie włosów

Równe strzyżenie, dopasowane dla Ciebie. Czujnik PowerAdapt automatycznie dostosowuje silnik do unikalnej gęstości włosów, zapewniając precyzyjnie odpowiednią moc cięcia przy każdej długości.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

279

Opinie

89%

poleca ten produkt

16/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcje doskonale

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

19/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450

Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips

Zalety

Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.

Wady

Nie stwierdziłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

20/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka do włosów

Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 