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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Tytanowe ostrza
400 ustawień długości
120 min działania po 1 godz. ładowania
Do 5 lat gwarancji
Za pomocą przycisków sterowania można precyzyjnie wybrać i zablokować żądaną długość, korzystając z ponad 60 ustawień długości. Użyj nasadki grzebieniowej, aby przyciąć włosy z dokładnością do 0,2 mm w zakresie od 1–7 mm oraz do 1 mm w zakresie 7–42 mm. Produktu można także używać bez nasadki grzebieniowej, aby uzyskać dokładne przycięcie na długość 0,5 mm.
Dobry wygląd nigdy nie był łatwiejszy dzięki produktom Philips. Nasze samoostrzące się tytanowe ostrza są niezwykle trwałe, zachowując ostrość z pierwszego dnia nawet po 5 latach.
Równe strzyżenie, dopasowane dla Ciebie. Czujnik PowerAdapt automatycznie dostosowuje silnik do unikalnej gęstości włosów, zapewniając precyzyjnie odpowiednią moc cięcia przy każdej długości.
Nagrody
4.5
z 5
279
Opinie
89%
poleca ten produkt
Volodymyr Kapush
16/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Funkcje doskonale
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Z-Z77
19/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450
Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips
Zalety
Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.
Wady
Nie stwierdziłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
P.K.
20/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Maszynka do włosów
Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.
Dotyczy wyłącznie modeli z serii 5000, 7000 i 9000. Dostępne na rynku globalnym, z wyłączeniem USA, Kanady i Chin.