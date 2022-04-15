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Maszynki do strzyżenia włosów
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Hairclipper series 9000 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
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HC9450/15
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Wszystko (13)
Jak korzystać z funkcji maszynki do strzyżenia włosów HC9450 firmy Philips?
Co oznaczają ikony akumulatorów na urządzeniu?
Czy można korzystać z maszynki do strzyżenia włosów Philips do przycinania włosów na całym ciele?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Hairclipper series 7000 & 9000Regulowana nasadka grzebieniowa 24–42 mm
Hairclipper series 9000Podstawka ładująca
Hairclipper seria 7000& 9000 Etui
HairclipperNożyk
Beardtrimmer series 9000Zasilacz sieciowy HQ8505
Hairclipper 7000/9000Regulowana nasadka grzebieniowa 1–7 mm
Hair clipper series 7000& 9000Regulowana nasadka grzebieniowa 7–24 mm
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Golarka Philips nierówno przycina włosy
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