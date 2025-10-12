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HD9953/00
Zestaw akcesoriów
1x taca do pizzy
W urządzeniu Airfryer upieczesz teraz swoją ulubioną pizzę. Taca na pizzę w rozmiarze XXL umożliwia przygotowanie domowej pizzy o średnicy 26 cm, a nawet mrożonej w czasie zaledwie 8 minut.
Niewyczerpane źródło przepisów od naszych wybitnych znawców kuchni oraz milionów użytkowników aplikacji Philips NutriU pozwoli wzbogacić Twój kulinarny warsztat. Im więcej używasz aplikacji NutriU, tym więcej spersonalizowanych zaleceń otrzymujesz*.
Możesz bezpiecznie umieścić tacę do pizzy i szczypce w zmywarce, co jeszcze bardziej ułatwia ich ponowne użycie.
Opinie
Odwiedź stronę www.Philips.com/NutriU, aby sprawdzić, czy aplikacja NutriU jest dostępna w Twoim kraju.