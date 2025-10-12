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Wszystkie serie

  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL
  • Zestaw do przygotowania pizzy XXL

Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw do przygotowania pizzy XXL

HD9953/00

Zestaw do przygotowania pizzy XXL
Zostań prawdziwym mistrzem pizzy dzięki specjalnemu zestawowi do przygotowywania pizzy urządzenia Philips Airfyer. Teraz możesz przygotować swoją ulubioną pizzę w czasie zaledwie 8 minut, i to bez konieczności wstępnego nagrzewania!
Poznaj wszystkie korzyści
Produkty kompatybilne
Philips Ovi XXL

Philips Ovi XXL
Airfryer premium

HD9765/40

Philips Ovi Smart XXL

Philips Ovi Smart XXL
Airfryer premium

HD9867/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90R1

Kolekcja Avance

Kolekcja Avance
Airfryer XXL

HD9651/90R1

Kolekcja Avance

Kolekcja Avance
Airfryer XXL

HD9650/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/90R1

Akcesoria do przygotowywania pizzy w urządzeniu Airfryer

Zestaw do przygotowania pizzy XXL

  • Zestaw akcesoriów

  • 1x taca do pizzy

Upiecz swoją ulubioną 26-centymetrową pizzę w 8 minut, używając tacy do pizzy

Upiecz swoją ulubioną 26-centymetrową pizzę w 8 minut, używając tacy do pizzy

W urządzeniu Airfryer upieczesz teraz swoją ulubioną pizzę. Taca na pizzę w rozmiarze XXL umożliwia przygotowanie domowej pizzy o średnicy 26 cm, a nawet mrożonej w czasie zaledwie 8 minut.

Codzienne inspiracje, nowe przepisy

Codzienne inspiracje, nowe przepisy

Niewyczerpane źródło przepisów od naszych wybitnych znawców kuchni oraz milionów użytkowników aplikacji Philips NutriU pozwoli wzbogacić Twój kulinarny warsztat. Im więcej używasz aplikacji NutriU, tym więcej spersonalizowanych zaleceń otrzymujesz*.

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce

Możesz bezpiecznie umieścić tacę do pizzy i szczypce w zmywarce, co jeszcze bardziej ułatwia ich ponowne użycie.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Odwiedź stronę www.Philips.com/NutriU, aby sprawdzić, czy aplikacja NutriU jest dostępna w Twoim kraju.