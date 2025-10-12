Upiecz swoją ulubioną 26-centymetrową pizzę w 8 minut, używając tacy do pizzy

W urządzeniu Airfryer upieczesz teraz swoją ulubioną pizzę. Taca na pizzę w rozmiarze XXL umożliwia przygotowanie domowej pizzy o średnicy 26 cm, a nawet mrożonej w czasie zaledwie 8 minut.