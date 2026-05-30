5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Wszystkie serie
Akcesorium do urządzenia Airfryer Zestaw do przygotowania pizzy XXL
Obsługa klienta
HD9953/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Zostań prawdziwym mistrzem pizzy dzięki specjalnemu zestawowi do przygotowywania pizzy urządzenia Philips Airfyer. Teraz możesz przygotować swoją ulubioną pizzę w czasie zaledwie 8 minut, i to bez konieczności wstępnego nagrzewania!
Wszystko (12)
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakie potrawy można przygotowywać w urządzeniu Philips Airfryer?
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Urządzenie Philips Airfryer nie wyświetla się na liście urządzeń w aplikacji HomeID
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się
Jedzenie przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie jest chrupiące / zgodne z oczekiwaniami