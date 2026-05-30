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Akcesorium do urządzenia Airfryer Zestaw do przygotowania pizzy XXL

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Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw do przygotowania pizzy XXL

HD9953/00

Akcesorium do urządzenia Airfryer Zestaw do przygotowania pizzy XXL

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Instrukcje oraz dokumentacja

Zostań prawdziwym mistrzem pizzy dzięki specjalnemu zestawowi do przygotowywania pizzy urządzenia Philips Airfyer. Teraz możesz przygotować swoją ulubioną pizzę w czasie zaledwie 8 minut, i to bez konieczności wstępnego nagrzewania!

  • PDF plik
  • 30 May 2026

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