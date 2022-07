Ciesz się rodzinnymi daniami z piekarnika, które nie wymagają wysiłku i czasu

Nowe, rodzinne naczynie do pieczenia oraz 9 foremek do muffinek pozwala przygotować wszystkie ulubione potrawy. Naczynie do pieczenia firmy Philips umożliwia pieczenie do 4 porcji lasagne i 8-9 porcji ciasta. Nadaje się również do gotowania partiami. Nieprzywierająca powłoka doskonale sprawdza się również przy gotowaniu potraw duszonych, ratatouille, frittat, zapiekanek, mięs z sosami i innych dań.