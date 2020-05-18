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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Blokada kapania w żelazku parowym Philips pozwala prasować delikatne tkaniny przy niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą wodę.
Praca bez przewodu sieciowego zapewnia maksymalną swobodę ruchu i manewrowania. Tryb bez przewodu sieciowego umożliwia prasowanie tkanin, które trzeba ciągle poprawiać na desce do prasowania, natomiast tryb sieciowy umożliwia nieprzerwane prasowanie. Specjalny przełącznik umożliwia przełączanie między trzema trybami: przewodowym, bezprzewodowym lub przechowywania.
Trwała stopa wykonana z aluminium gładko przesuwa się po wszystkich rodzajach tkanin, jest odporna na zarysowania i łatwo się ją czyści.
Nagrody
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Zrzka.86
18/05/2020
Česká republika
Nezničitelná
Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!
Zalety
Bezdrátové žehlení
Wady
Ne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
bendlpetr1
08/08/2016
Česká republika
Škoda že se už neprodává
Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Pegy
18/09/2014
Česká republika
Nedám na ní dopustit.
Tento typ žehličky používám od doby kdy přišla na náš trh, takže už nevím zda je to 10 či více let. Je bezkonkurenční.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička