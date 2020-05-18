ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Wspaniałe rezultaty przy małym wysiłku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wspaniałe rezultaty przy małym wysiłku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Produkcja zakończona

Bezprzewodowe żelazko parowe

HI570

5
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Wspaniałe rezultaty przy małym wysiłku
Żelazko parowe z funkcją bezprzewodowego działania
Poznaj wszystkie korzyści

Swoboda ruchów dzięki bezprzewodowemu działaniu

Wspaniałe rezultaty przy małym wysiłku

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips pozwala prasować delikatne tkaniny przy niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą wodę.

Praca bez przewodu sieciowego zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Praca bez przewodu sieciowego zapewnia maksymalną swobodę ruchu i manewrowania. Tryb bez przewodu sieciowego umożliwia prasowanie tkanin, które trzeba ciągle poprawiać na desce do prasowania, natomiast tryb sieciowy umożliwia nieprzerwane prasowanie. Specjalny przełącznik umożliwia przełączanie między trzema trybami: przewodowym, bezprzewodowym lub przechowywania.

Stopa wykonana z aluminium gładko przesuwa się po każdej tkaninie

Stopa wykonana z aluminium gładko przesuwa się po każdej tkaninie

Trwała stopa wykonana z aluminium gładko przesuwa się po wszystkich rodzajach tkanin, jest odporna na zarysowania i łatwo się ją czyści.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezničitelná

Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!

Zalety

Bezdrátové žehlení

Wady

Ne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

08/08/2016

Česká republika

Česká republika

Škoda že se už neprodává

Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

18/09/2014

Česká republika

Česká republika

Nedám na ní dopustit.

Tento typ žehličky používám od doby kdy přišla na náš trh, takže už nevím zda je to 10 či více let. Je bezkonkurenční.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie