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Bezprzewodowe żelazko parowe

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Bezprzewodowe żelazko parowe

HI570

Bezprzewodowe żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Cordless steam iron

  • PDF plik, 4 MB
  • 16 March 2024

Żelazko parowe z funkcją bezprzewodowego działania

  • PDF plik
  • 10 December 2024

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