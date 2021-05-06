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Produkcja zakończona
HI5916/20
Ciśnienie pompki do 5 barów
Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l
Silne uderzenie pary 180 g
Zbiornik wody można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem. Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie. Dzięki zbiornikowi wody o pojemności 1,1 l możesz prasować nieprzerwanie przez 2 godziny bez konieczności ponownego napełniania.
Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean przypomina, kiedy należy odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu kupowanie dodatkowych wkładów nie jest konieczne.
Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne zagniecenia znikną pod wpływem silnego uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez ich prasowanie w pionie.
Nagrody
3.0
z 5
8
Opinie
Лаенек
06/05/2021
България
Zweryfikowany kupujący
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Zweryfikowany kupujący
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Zalety
Много по-добре от ютия.
Wady
Не намирам такива.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Zalety
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Wady
Не съм забелязала
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор