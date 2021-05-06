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  • Szybsze prasowanie
  • Szybsze prasowanie
  • Szybsze prasowanie

Produkcja zakończona

Żelazko z generatorem pary

HI5916/20

3
| (8) Opinie

1 Nagroda

Szybsze prasowanie
Ten generator pary umożliwia szybsze prasowanie dzięki dodatkowemu, silnemu, ciągłemu strumieniowi pary. Korzystanie z niego jest teraz wygodniejsze z uwagi na odłączany zbiornik wody o pojemności 1,1 l.
Poznaj wszystkie korzyści

Więcej pary

Szybsze prasowanie

  • Ciśnienie pompki do 5 barów

  • Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l

  • Silne uderzenie pary 180 g

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l

Zbiornik wody można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem. Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie. Dzięki zbiornikowi wody o pojemności 1,1 l możesz prasować nieprzerwanie przez 2 godziny bez konieczności ponownego napełniania.

W zest. pojemnik do usuwania kamienia — bez wkładów, bez dodatkowych kosztów

W zest. pojemnik do usuwania kamienia — bez wkładów, bez dodatkowych kosztów

Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean przypomina, kiedy należy odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu kupowanie dodatkowych wkładów nie jest konieczne.

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne zagniecenia znikną pod wpływem silnego uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez ich prasowanie w pionie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

8

Opinie

4
3
2

06/05/2021

България

България

Zweryfikowany kupujący

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Zweryfikowany kupujący

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Zalety

Много по-добре от ютия.

Wady

Не намирам такива.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Zalety

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Wady

Не съм забелязала

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HI5916/20 Ютия с парогенератор

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie