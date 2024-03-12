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Żelazko z generatorem pary

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Żelazko z generatorem pary

HI5916/20

Żelazko z generatorem pary

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual_HI5900 series_UM_EEU_[03039]

  • PDF plik, 7.6 MB
  • 12 March 2024

Quick start guide Philips Steam generator iron

  • PDF plik, 1.2 MB
  • 17 March 2024

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