5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Żelazko z generatorem pary
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HI5916/20
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
User Manual_HI5900 series_UM_EEU_[03039]
Quick start guide Philips Steam generator iron
Wszystko (4)
Jakiej wody używać z żelazkiem parowym / steamerem Philips?
Jak usunąć kamień z żelazka z generatorem pary Philips?
Jak wyczyścić stopę żelazka z generatorem pary Philips?
Jak wyczyścić zbiornik wody żelazka z generatorem pary Philips?
seria 500Golarka do tkanin
Żelazko z generatorem pary Philips nie wytwarza pary
Ze stopy żelazka parowego firmy Philips wycieka woda
Deska do prasowania jest mokra, a na podłodze widzę wodę
Miga niebieski wskaźnik żelazka Philips
Żelazko parowe wyłączyło się / przestało działać