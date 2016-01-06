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  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
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  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
  • Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty

Produkcja zakończona

SalonStraight SonicProstownica

HP4666/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty
Prostownica SalonStraight Sonic zapewnia zaawansowaną technologię wykorzystującą ultradźwięki za pomocą nano-diamentowych płytek ceramicznych oraz profesjonalną temperaturę 220ºC, gwarantując o 30% szybsze prostowanie i niezwykle gładkie włosy.
Poznaj wszystkie korzyści

SalonStraight Sonic

Profesjonalna prędkość, doskonałe efekty

  • 220°C

  • Nano-diamentowa, ceramiczna

Cyfrowe ustawienia temperatury zapewniają niezwykle gładkie włosy

Cyfrowe ustawienia temperatury zapewniają niezwykle gładkie włosy

Cyfrowe ustawienia temperatury ułatwiają szybki wybór odpowiedniej funkcji oraz dostosowanie temperatury działania za pomocą cyfrowego wyświetlacza, który pozwala wybrać idealną temperaturę dla danego typu i potrzeb włosów. Dzięki temu możesz cieszyć się idealną fryzurą za dotknięciem jednego przycisku.

Temperatura działania 220°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty jak w salonie

Temperatura działania 220°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty jak w salonie

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.

Nano-diamentowe płytki ceramiczne zapewniają wyjątkowo gładkie i lśniące włosy

Diamenty nie tylko są najlepszymi przyjaciółmi kobiety; poza tym są znane także ze swoich właściwości fizycznych — stanowią najtwardszą powierzchnię, jaką można uzyskać. Wiedzę tę wykorzystano w celu optymalizacji prostujących płytek ceramicznych. Zaawansowane technologicznie nano-diamentowe prostujące płytki ceramiczne zapewniają optymalne przewodzenie ciepła i wyjątkowo gładką, odporną na zarysowania powierzchnię, pozwalającą uzyskać wyjątkowo gładkie i cudownie lśniące włosy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

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Przypisy

  1. w porównaniu z modelem HP4669/07