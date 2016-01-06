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Produkcja zakończona
220°C
Nano-diamentowa, ceramiczna
Cyfrowe ustawienia temperatury ułatwiają szybki wybór odpowiedniej funkcji oraz dostosowanie temperatury działania za pomocą cyfrowego wyświetlacza, który pozwala wybrać idealną temperaturę dla danego typu i potrzeb włosów. Dzięki temu możesz cieszyć się idealną fryzurą za dotknięciem jednego przycisku.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.
Diamenty nie tylko są najlepszymi przyjaciółmi kobiety; poza tym są znane także ze swoich właściwości fizycznych — stanowią najtwardszą powierzchnię, jaką można uzyskać. Wiedzę tę wykorzystano w celu optymalizacji prostujących płytek ceramicznych. Zaawansowane technologicznie nano-diamentowe prostujące płytki ceramiczne zapewniają optymalne przewodzenie ciepła i wyjątkowo gładką, odporną na zarysowania powierzchnię, pozwalającą uzyskać wyjątkowo gładkie i cudownie lśniące włosy.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
w porównaniu z modelem HP4669/07