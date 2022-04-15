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SalonStraight Sonic Prostownica
Produkcja zakończona
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HP4666/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (5)
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Powłoka płytek prostownicy Philips wyciera się
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się