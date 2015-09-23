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Produkcja zakończona

Lokówka wielofunkcyjna

HP4698/01

4.3
| (9) Opinie
Twórz najmodniejsze fryzury na każdą okazję
Czy chcesz policzyć, ile jest możliwości ułożenia wspaniałych fryzur? Lokówka SalonMultistylist 10 w 1 wyposażona jest w dziesięć uniwersalnych nasadek do stylizacji. Idealna do tworzenia fryzur, o których marzysz.
Poznaj wszystkie korzyści

SalonMultistylist 10 w 1

Twórz najmodniejsze fryzury na każdą okazję

  • 10 nasadek

  • Ceramiczna

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.

Nasadka prostująca włosy pozwala uzyskać piękne, lśniące włosy

Ceramiczne płytki przesuwają się po włosach bez wysiłku, zapewniając efekt idealnie prostych i lśniących włosów.

10 różnych nasadek zapewnia nieograniczoną wolność stylizacji

Te narzędzia do stylizacji umożliwiają stworzenie każdej wymarzonej fryzury. Postaw na kreatywność!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

9

Opinie

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie