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Produkcja zakończona
HP4698/01
10 nasadek
Ceramiczna
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.
Ceramiczne płytki przesuwają się po włosach bez wysiłku, zapewniając efekt idealnie prostych i lśniących włosów.
Te narzędzia do stylizacji umożliwiają stworzenie każdej wymarzonej fryzury. Postaw na kreatywność!
4.3
z 5
9
Opinie
Czesio87
23/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
aga1
29/11/2013
Polska
polecam, uniwersalna, niezawodna
Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4698/22 Multi-Styler