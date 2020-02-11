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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Delikatne dyski depilujące
2 akcesoria
Depilator zasilany sieciowo
Ergonomiczny uchwyt
Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!
Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski o długości nawet 0,5 mm bez pociągania za skórę.
Depilator jest wyposażony w głowicę depilującą z możliwością mycia. Głowicę można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą wodą, co ułatwia zachowanie higieny.
4.7
z 5
318
Opinie
97%
poleca ten produkt
MoLo
11/02/2020
Polska
Super
Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.
Zalety
dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć
Wady
trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Antonina
07/06/2019
Polska
Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie
Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
wioletta2006
13/09/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry depilator
Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator