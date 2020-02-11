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  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość
  • Długotrwała gładkość

Satinelle EssentialKompaktowy depilator

HP6422/01

4.7
| (318) Opinie | 97% poleca ten produkt
Długotrwała gładkość
Depilator Philips Satinelle zapewnia długotrwałą gładkość skóry. Delikatnie usuwa włoski o długości nawet 0,5 mm wraz z cebulkami, dzięki czemu skóra może pozostać gładka nawet przez cztery tygodnie. W zestawie 2 akcesoria i mała szczoteczka do czyszczenia.
Poznaj wszystkie korzyści

Szybka i delikatna depilacja

Długotrwała gładkość

  • Delikatne dyski depilujące

  • 2 akcesoria

  • Depilator zasilany sieciowo

  • Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto świetnie wygląda!

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski o długości nawet 0,5 mm bez pociągania za skórę.

Głowica depilująca z możliwością mycia zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie

Głowica depilująca z możliwością mycia zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie

Depilator jest wyposażony w głowicę depilującą z możliwością mycia. Głowicę można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą wodą, co ułatwia zachowanie higieny.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

318

Opinie

97%

poleca ten produkt

11/02/2020

Polska

Polska

Super

Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.

Zalety

dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć

Wady

trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

07/06/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie

Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

13/09/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry depilator

Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie