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Satinelle Essential Kompaktowy depilator
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HP6423/00
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
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Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Zestaw pęsety
Satinelle/Satinelle EssentialZasilacz
Depilator Philips głośno pracuje
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