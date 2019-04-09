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Produkcja zakończona
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/20 Depilator