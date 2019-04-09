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SatinPerfect HP6574/00 Epilator

HP6574/00

4.8

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.

Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/20 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6574/20 Depilator

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie