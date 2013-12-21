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Produkcja zakończona
HP6578/00
Gładka skóra w kilka minut, przez kilka tygodni
Szeroka głowica i dyski ceramiczne o spacjalnej fakturze usuwają więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając doskonałe efekty depilacji. Pragniesz uzyskać gładkość na cztery tygodnie? Depilacja w kilka minut, efekt na tygodnie!
Luksusowy zestaw do depilacji
Sieć bezprzewodowa
Depilator bezprzewodowy umożliwia depilację w dowolnym miejscu. Do 40 minut bezprzewodowego działania, szybkie ładowanie w godzinę.
Szeroka głowica do depilacji chwyta i depiluje więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając długotrwałe rezultaty i gładkość w zaledwie kilka minut.
Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.
4.0
z 5
16
Opinie
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6578/00 Epilator
nodaisy84
17/12/2013
Polska
Polecam zakup
Doskonale usuwa włoski, depilacja jest szybka i przyjemna :) jedyną rzeczą jaką bym zmieniła, to możliwość wyłączenia lampki, bo nie zawsze jest ona konieczna, ale czasami wręcz bezcenna. Kupiłabym go ponownie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6578/00 Epilator
anja30
30/11/2013
Polska
Miałam wcześniej inne depilatiry, ale ten jest w porównaniu do pozostałych rewelacyjny.
Łatwa obsługa, bardzo ładny wygląd i faktycznie nogi są po nim gładkie i gładkie dość długo się utrzymują. Do tego jest podświetlany, co ułatwia usuwanie włosków.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6578/00 Epilator