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Produkcja zakończona

Suszarka do włosów

HP8100/00

Wygodna pielęgnacja włosów

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Poznaj wszystkie korzyści

Suszarka Salon Compact

Wygodna pielęgnacja włosów

  • 1000 W

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz zapewnia delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Ta kompaktowa i ergonomiczna suszarka wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne wzornictwo. Dzięki temu jest lekka i łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją przechowywać niemal wszędzie.

2 elastyczne ustawienia prędkości zapewniają bezpieczne suszenie

2 elastyczne ustawienia prędkości zapewniają bezpieczne suszenie

Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie