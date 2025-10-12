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Produkcja zakończona
HP8100/00
Wygodna pielęgnacja włosów
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1000 W
Ta suszarka do włosów o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz zapewnia delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Ta kompaktowa i ergonomiczna suszarka wykorzystuje pomysłowe, nowoczesne wzornictwo. Dzięki temu jest lekka i łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją przechowywać niemal wszędzie.
Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości
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