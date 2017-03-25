ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
  • Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości

Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

HP8632/00

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości
Dzięki jonowej lokówce Philips KeraShine z łatwością ułożysz miękkie fale, jednocześnie dbając o włosy. Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm z keratynową powłoką zapewnia długotrwały efekt, a wysuwane ząbki gwarantują bezpieczeństwo.
Poznaj wszystkie korzyści
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

dzięki powłoce ceramicznej z keratyną

Delikatne modelowanie — delikatne, gładkie fale o dużej objętości

  • Care Edition

  • Jonowa

  • Wałek 45 mm

  • Powłoka ceramiczna z keratyną

Wysuwane włosie pozwalające bezpiecznie wyjąć włosy

Wysuwane włosie pozwalające bezpiecznie wyjąć włosy

Wyjątkowe wysuwane włosie gwarantuje łatwe i bezpieczne korzystanie ze szczotki. Wystarczy owinąć włosy dookoła szczotki i obrócić nienagrzewającą się końcówkę, aby schować włosie. Dzięki tej wyjątkowej funkcji, włosy można bezpiecznie wyjąć i nadać im perfekcyjny kształt.

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Dwa ustawienia temperatury modelowania odpowiednie dla różnych typów włosów

Możesz wybrać między dwoma ustawieniami temperatury modelowania (160°C i 190°C) zapewniającymi długotrwały efekt i minimalizującymi ryzyko uszkodzenia włosów.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie