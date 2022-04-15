5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Pielęgnacja włosów
Wszystkie serie
Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine
Obsługa klienta
HP8632/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (2)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!