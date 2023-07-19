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  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
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  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
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  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
  • Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek

Prestige ProProstownica

HPS930/00

4.8
| (148) Opinie | 95% poleca ten produkt
Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek
Prostownica Philips Prestige Pro zapewnia szybkie, profesjonalne działanie dzięki ruchomym tytanowym płytkom. Rozpocznij od razu — prostownica nagrzewa się w zaledwie 10 sekund. Cyfrowe ustawienia temperatury zapewniają optymalną kontrolę.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Profesjonalne prostowanie za pomocą tytanowych płytek

  • Ruchome tytanowe płytki

  • Precyzyjna regulacja, 230°C

  • Jonizacja dla lśniących włosów

  • 10-sekundowe nagrzewanie

Szybkie i skuteczne prostowanie dzięki płytkom tytanowym

Szybkie i skuteczne prostowanie dzięki płytkom tytanowym

Profesjonalne płytki tytanowe zapewniają najlepsze przewodzenie ciepła. Doskonały materiał, z którego są wykonane płytki, jest trwały i szybko przewodzi ciepło, co pozwala na szybkie i gładkie prostowanie włosów.

Ruchome płytki prostujące zapobiegają uszkodzeniom włosów

Ruchome płytki prostujące zapobiegają uszkodzeniom włosów

Ruchome płytki zmieniają położenie, gdy nacisk podczas prostowania jest zbyt duży. Chroni to łodygę włosa przed uszkodzeniem i zapobiega jego złamaniu.

Długie płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Długie płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Dłuższe płytki o długości 100 mm zapewniają lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

148

Opinie

95%

poleca ten produkt

19/07/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Genialny produkt

Bardzo przyjemna w użytkowaniu. Szybko jest gotowa do pracy.

Zalety

Długi kabel

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica

04/11/2021

Polska

Polska

Rewelacyjna prostownica

Korzystam z niej już kilka miesięcy i jestem mega zadowolona. Błyskawicznie się nagrzewa i idealnie prostuje włosy nawet przy najniższej temperaturze. Ruchome płytki są świetne, a przy tym praktycznie ich nie słychać. Dzięki nakładce ochronnej mogę spakować gorącą prostownicę do walizki i nie martwić się, że coś uszkodzi. Dla mnie rewelacja.

Zalety

szybko się nagrzewa, idealnie prostuje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica

10/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt jest rewelacyjny!

Wszystko sie podoba! Jestem zadowolona z zakupu tego produktu! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie