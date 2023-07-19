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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Ruchome tytanowe płytki
Precyzyjna regulacja, 230°C
Jonizacja dla lśniących włosów
10-sekundowe nagrzewanie
Profesjonalne płytki tytanowe zapewniają najlepsze przewodzenie ciepła. Doskonały materiał, z którego są wykonane płytki, jest trwały i szybko przewodzi ciepło, co pozwala na szybkie i gładkie prostowanie włosów.
Ruchome płytki zmieniają położenie, gdy nacisk podczas prostowania jest zbyt duży. Chroni to łodygę włosa przed uszkodzeniem i zapobiega jego złamaniu.
Dłuższe płytki o długości 100 mm zapewniają lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.
4.8
z 5
148
Opinie
95%
poleca ten produkt
Testerka12
19/07/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Genialny produkt
Bardzo przyjemna w użytkowaniu. Szybko jest gotowa do pracy.
Zalety
Długi kabel
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica
Nikol1607
04/11/2021
Polska
Rewelacyjna prostownica
Korzystam z niej już kilka miesięcy i jestem mega zadowolona. Błyskawicznie się nagrzewa i idealnie prostuje włosy nawet przy najniższej temperaturze. Ruchome płytki są świetne, a przy tym praktycznie ich nie słychać. Dzięki nakładce ochronnej mogę spakować gorącą prostownicę do walizki i nie martwić się, że coś uszkodzi. Dla mnie rewelacja.
Zalety
szybko się nagrzewa, idealnie prostuje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica
Zikastar08
10/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest rewelacyjny!
Wszystko sie podoba! Jestem zadowolona z zakupu tego produktu! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige Pro HPS930/00 Prostownica