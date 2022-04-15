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Instrukcja obsługi
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Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
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