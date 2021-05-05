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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ6645/16

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie
Model HQ6645 umożliwia wygodne golenie i jest dostępny w przystępnej cenie. Połączenie systemu Reflex Action z technologią Super Lift & Cut gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści

Dokładne golenie

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

System Reflex Action

System Reflex Action

Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia precyzyjne i delikatne golenie.

Ruchome głowice golące

Ruchome głowice golące

Ostrza golarki firmy Philips można umieścić bliżej skóry, co stanowi gwarancję wyjątkowej dokładności golenia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super holící strojek za pár korun

Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.

Zalety

Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic

Wady

nevšiml jsem protože je dokonalý

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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