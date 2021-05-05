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Produkcja zakończona
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia precyzyjne i delikatne golenie.
Ostrza golarki firmy Philips można umieścić bliżej skóry, co stanowi gwarancję wyjątkowej dokładności golenia.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Zalety
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Wady
nevšiml jsem protože je dokonalý
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver