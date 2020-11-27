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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna

HQ6695/16

4
| (5) Opinie
Dokładne golenie
Model HQ6695 umożliwia wygodne golenie i jest dostępny w przystępnej cenie. Połączenie systemu Reflex Action z technologią Super Lift & Cut gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści

Dokładne golenie

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

System Reflex Action

System Reflex Action

Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia precyzyjne i delikatne golenie.

Ruchome głowice golące

Ruchome głowice golące

Ostrza golarki firmy Philips można umieścić bliżej skóry, co stanowi gwarancję wyjątkowej dokładności golenia.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

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4.0

z 5

5

Opinie

4
1

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Zalety

cicha, skuteczna, wytrzymała

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Zalety

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie