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Produkcja zakończona
HQ6695/16
System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.
Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia precyzyjne i delikatne golenie.
Ostrza golarki firmy Philips można umieścić bliżej skóry, co stanowi gwarancję wyjątkowej dokładności golenia.
4.0
z 5
5
Opinie
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Zalety
cicha, skuteczna, wytrzymała
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Zalety
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric