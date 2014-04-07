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  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Produkcja zakończona

Shaver series 3000golarka elektryczna do golenia na sucho

HQ6900/16

4.3
| (19) Opinie | 95% poleca ten produkt
Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
Dokładne i wygodne golenie w przystępnej cenie. Golarka firmy Philips łączy w sobie system Reflex Action i technologię Super Lift & Cut, co gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści

Ostrza CloseCut

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

  • Głowice CloseCut, system Flex & Float

  • Tylko działanie przewodowe

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Wymienne głowice

Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

19

Opinie

95%

poleca ten produkt

3
2

07/04/2014

Polska

Polska

Doskonała Golarka warta swojej ceny

Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze

Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.

Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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