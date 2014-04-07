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Produkcja zakończona
Głowice CloseCut, system Flex & Float
Tylko działanie przewodowe
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
4.3
z 5
19
Opinie
95%
poleca ten produkt
Cuzi
07/04/2014
Polska
Doskonała Golarka warta swojej ceny
Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Borys666
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze
Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Janek1209
07/11/2013
Polska
Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.
Jest to już moja druga golarka firmy Philips i co raczej nie powinno być dziwne, jest lepsza od swej poprzedniczki. Jedynym minusem i to nie samej golarki, ale projektantów, jest to że NIE pomyśleli o dołączeniu do niej futerału. Tekturowe pudełko trudno uznać za praktyczne i trwałe opakowanie. Poprzednia golarka miała dołączony futerał jakże potrzebny i praktyczny w wyjazdach.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver