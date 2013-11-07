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  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
  • Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

Produkcja zakończona

Shaver series 3000golarka elektryczna do golenia na sucho

HQ6940/16

4.2
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi
Dokładne i wygodne golenie w przystępnej cenie. Golarka firmy Philips łączy w sobie system Reflex Action i technologię Super Lift & Cut, co gwarantuje dokładne i wygodne golenie.
Poznaj wszystkie korzyści

Ostrza CloseCut

Dokładne golenie, nawet na krzywiznach szyi

  • Głowice CloseCut, system Flex & Float

  • Tylko działanie przewodowe

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Wymienne głowice

Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.

System Reflex Action

System Reflex Action

Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

dobry produkt

przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie