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Produkcja zakończona
Głowice CloseCut, system Flex & Float
Tylko działanie przewodowe
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie golarki firmy Philips, głowice golące należy wymieniać co 2 lata na HQ55.
Zapewnia automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi.
4.2
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
waldigucio
22/05/2012
Polska
dobry produkt
przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho